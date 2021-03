Créée en janvier 2020, la cellule d'écoute pour les victimes d'abus sexuels et autres blessures en Eglise a reçu plusieurs appels.

Quelle est l'équipe qui en fait partie, quel est le protocole, on en parle dans notre émission avec nos deux invités, Annick et Eudes.

Pour joindre la structure, un numéro de téléphone: 06 65 35 32 73 et un mail ecoute.abus@catholique73.fr