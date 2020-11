"Fondée à l'initiative de mouvements de jeunesse protestants pour venir en aide aux personnes déplacées, internées et menacées pendant la Seconde Guerre mondiale, la CIMADE fête cette année 2020 ses 80 ans. De l'accompagnement des Alsaciens Mosellans évacués dans le sud-ouest de la France au début de la deuxième guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, la CIMADE relève le défi majeur du respect des droits fondamentaux des personnes migrantes : respect, solidarité, hospitalité. C'est donc un combat pour la dignité et l'égalité des droits que mène cette association que nous présente dans son histoire le pasteur Marc Schaefer et dans son actualité deux militants de la CIMADE en Touraine : Antoine Dubert et Roselyne Gardère"...