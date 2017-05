La confiance dans la Bible

Toute la Bible est l’histoire de la restauration de la confiance: Dieu rééduque l’Homme à la confiance. Après le premier péché de l’Homme raconté par la Genèse, Dieu relocalise l’homme dans la confiance: « où es-tu ? » demande-t-il à son pauvre Adam, alors qu’il le sait très bien… Puis dans un geste plein de sollicitude, Dieu fait à Adam et Eve une tunique de peau. Un geste plein de tendresse! Dieu se met à l’ouvrage, l’ouvrage de ses mains de couturière pour couvrir la misère de l’homme...

Une manière personnelle d'avoir confiance

La Bible est un grand livre d’humanité: les confiants de la Bible et les éprouvés de la confiance sont nombreux. Chaque figure biblique donne come une manière personnelle et particulière d’avoir confiance et de vivre cette confiance.

Ainsi Abraham est le père des confiants, il est d’une docilité douce alors que Moïse se montre plus difficile. Jonas, quant à lui, nous apprend que la confiance que l’on redonne est la plus forte. Dieu lui redonne toute sa confiance alors même qu’il était parti à l’opposé de là où Dieu l’appelait!

Accepter "le goutte à goutte de la grâce"

La confiance, c’est accepter le goutte à goutte de la grâce, telle est la formule de Patrick Laudet, agrégé de Lettres Modernes et diacre permanent du diocèse de Lyon. Dans ce magazine B comme Bible, il répond à Natacha Vessière-Gérard. Il nous fait rencontrer les confiants et les confiantes de la Bible, nous ouvre les images de la confiance qu’il décrit et nous fait redécouvrir les mots de la confiance.