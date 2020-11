La création continue aux Quinconces Espal

En ces temps difficile pour la culture, où les salles de spectacles sont obligées de fermer leurs portes au public, les acteurs et les actrices de la scène théâtrale du Mans continuent plus que jamais de travailler. Que ce soit en accueillant des artistes en résidence, ou en continuant de proposer un accès à la culture au plus grand nombre. On fait le point cette semaine avec Emmanuelle Travers, chargée de la communication et des relations publiques aux Quinconces Espal. Elle est au micro du Père Hervé-Marie Cotten.