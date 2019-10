La culpabilité d'un ou des parents quand l'enfant a été abuséLa culpabilité d'u

Les abus commis par un prêtre ou un religieux non seulement traumatisent mais entament aussi la confiance spirituelle. Dialogue avec la pédopsychiatre Anne Danion.



Devant l'abus de leur enfant, les parents sont le plus souvent totalement anéantis: ils n'ont pas réussi à protéger leur enfant. Le signalement à la justice peut leur permettre de recommencer à se reconstruire. Mais quand l'auteur des abus est un prêtre ou un religieux, c'est la confiance tout particulière en un homme du spirituel, censé contribuer à l'épanouissement de leur enfant via l'initiation à la foi, qui est brisée.