"La cyberpédopornographie a pris un très grand essor depuis l’existence d’Internet.



La recherche d’images est ancienne. Mais l’informatique, l’intelligence artificielle, les réseaux… ont fait flamber les opportunités de partage d’images, licites ou illicites. Étrangement, les sujets incriminés passent la majorité de leur temps à télécharger des images et à les stocker sur le disque dur de leur ordinateur… Ils ne sont pas « pédophiles » au sens strict pour autant ; ils n’ont en général pas d’antécédents dans le monde réel, mais beaucoup dans le monde virtuel au sens où ils sont entrés dans la cyberpédopornographie par le biais de la pornographie : après avoir visionné celle-ci jusqu’à la nausée, ils veulent « quelque chose de plus fort »… Et pensent ne pas être responsables puisque « c’est virtuel : Donc je n’ai rien fait ! »"