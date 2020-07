La détente

PAROLES DES HOMMES, PAROLES DE DIEU



La vie religieuse connaît de nombreux temps forts. Et, contrairement à des idées reçues, elle n’est pas un stress : quand on prie et quand on célèbre, on peut épanouir le plus profond de chacun, dans la confiance et la liberté : la foi en Dieu propose toujours de "dételer", d'aller au vert. Elle fait de nous des serviteurs généreux de la "respiration" et de la libération. Pour nous et pour autrui, la foi est une détente.