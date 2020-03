La fable de l'homme qui remplit sa maison

S’il y a des absents au festin du Royaume, ce n’est pas parce Dieu l’a voulu. Dieu ne tient personne à l’écart. Il appelle tous les hommes – tout le monde et n’importe qui – et à chacun d’accepter ou non l’invitation. On parle souvent de parabole lorsqu'on évoque "Les invités au festin" de Luc (14, 15-24). Selon le bibliste François Vouga, c'est davantage une fable qu'une parabole. Une fable qui convoque l’imagination pour dépasser les possibles de départ et opérer une transformation.