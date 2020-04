"La haine n'est qu'une défaite de l'imagination" G.Greene 4/5

"Il était plus difficile de ressentir de la pitié pour cette femme que pour le métis qui, la semaine passée, l’avait suivi comme un chien dans la forêt. Pourtant, le cas de la femme était sûrement plus grave. Le métis avait toutes les excuses : pauvreté, crainte, humiliations sans nombre.

« Tâchez de ne pas me haïr, lui dit-il, priez plutôt pour moi.

- Plus vite vous mourrez, mieux ce sera. »

Il ne la distinguait pas, dans l’obscurité, mais il pouvait retrouver dans ses vieux souvenirs un grand nombre de visages avec lesquels cette voix ce serait fort bien accordée. Lorsqu’on peut imaginer avec minutie le visage d’un homme ou d’une femme, on se met inévitablement à ressentir de la pitié... à cause d’une qualité qui s’attache à l’image de Dieu... Si l’on examine les petites rides au coin des yeux, la forme de la bouche, la naissance des cheveux, il est impossible de haïr. La haine n’est qu’une défaite de l’imagination. Il fut repris d’un sentiment de lourde responsabilité envers cette femme pieuse. "

Graham Greene, la Puissance et la Gloire