La laïcité, une chance pour Dieu (1/5) Pourquoi Dieu est fatigué

"Et si la religion posait problème à Dieu ?" Dans un essai décapant, la théologienne Marie-Christine Bernard aborde un "double sujet" - Dieu et la laïcité. Sujet "trop grave" pour ne pas en parler. Près de neuf mois après sa parution, alors que la France est sous le choc de l'assassinat de Samuel Paty*, le débat sur la laïcité à la française est plus vif que jamais. Un thème auquel la théologienne s'intéresse depuis plusieurs années, car Marie-Christine Bernard est aussi l'interprète et l'auteure d'un spectacle, "Et si Dieu était laïc ?". Dans "La laïcité ça repose Dieu" (éd. Le Passeur), elle développe une thèse originale : la laïcité est non seulement une chance pour vivre la pluralité en société, mais aussi une chance pour Dieu.

"Je pense que Dieu est toujours instrumentalisé"

la laïcité, une "règle du jeu" à la française

"On n'est pas le seul pays comme ça, mais on est peut-être un des rares pays à vouloir une société multi - multiconfessionnelle, multicolore, etc. - mais en faisant une unité nationale avec tout ce monde-là." Ce "choix d'une unité nationale", qui "a ses limites mais aussi son avantage qui est d'apprendre à faire un nous", est "une règle du jeu" qui répond à un idéal : "faire une nation avec des gens très très différents". Or, aujourd'hui il y a "une interprétation excessive de cette loi", on en vient à interdire "l'expression publique de la religion, quel que soit l'endroit", dénonce la théologienne.

C'est en tant que croyante que Marie-Christine Bernard défend la conception française de la laïcité. Elle écrit : "Je suis citoyenne française, en même temps que croyante, chrétienne de conviction, activement attachée à la laïcité à la française." Pour elle, la laïcité n'est pas une "opposition aux religions", au contraire c'est ce qui "permet la religion". "La laïcité me semble tout fait positive par rapport au message que j'entend vibrer dans l'enseignement de Jésus."

"Dieu est toujours instrumentalisé"

Quand elle dit que "Dieu est fatigué", Marie-Christine Bernard s'appuie sur ce qu'elle comprend de la Bible. "Il est fatigué de ce vacarme qu'on fait en son nom, à son propos. Un vacarme dans lequel on n'entend très peu de choses censées, qui sont très peu constructives d'humanité et qui, accessoirement mais quand même de façon assez fréquente, provoquent de la violence."

"Je pense que Dieu est toujours instrumentalisé." Pour Marie-Christine Bernard, toute la question est d'être de "ceux qui en sont conscients de ce risque-là et qui essaient de s'en préserver" ou de faire comme "ceux qui sont convaincus que ce qu'ils disent à propos de Dieu, c'est pratiquement un reflet direct de ce qu'est Dieu".

* Cette émission a été enregistrée avant l'assassinat de Samuel Paty