la librairie Culture et Foi à la Fête du livre

Jean-Christophe Demariaux, le responsable de la librairie Culture et Foi, 22 rue Berthelot à Saint-Etienne, nous présente les auteurs présents à la 34ème fête du livre de Saint-Etienne dans la grande librairie place de l'hôtel de ville les 18, 19 et 20 octobre ! Spiritualité, histoire locale et nationale, livres d'art, mémoires, contes, avec la présence de Monseigneur Chauvet, le recteur de Notre-Dame de Paris.

Venez rencontrer les 10 auteurs invités, faites-vous plaisir, c'est aussi une idée pour préparer ses cadeaux de Noël