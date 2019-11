La Maison Saint-Joseph à Genac accueille largement samedi

Structure, rappelons-le, qui est véritablement dans la continuité de ce que Nathanaël et Katia Gay vivent depuis plus de 20 ans. Ce couple a fondé très naturellement le Village Saint-Joseph en Bretagne, entre lieu d’accueil et de prière. Nathanaël et Katia Gay ont en fait répondu à un appel lorsqu’ils se sont rencontrés. Ils voulaient vivre ensemble la réalité de l’Église domestique.