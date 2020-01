La Maison St-Joseph de Vanosc: centre spirituel et de formation en Ardèche

À Vanosc, près d’Annonay, dans un écrin de verdure se trouve la maison Saint-Joseph de Vanosc, un centre spirituel d'accueil et de formation, dans l’esprit ignatien. Retraites, formations et sessions ancrées dans le monde contemporain rythment la vie de ce lieu occupé par quatre sœurs, aidées de laïcs salariés et bénévoles.

Le lieu est ouvert à tous et toutes, tant aux personnes débutantes dans leur vie chrétienne qu'à ceux en recherche de spiritualité.

Pas moins de 42 couchages sont disponibles à la maison Saint Joseph. Pour connaître le programme des sessions, retraites et formations, rendez-vous sur www.maisonstjoseph.com

