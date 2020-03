Une journée d'échange et de réflexion menée à Notre Dame de Grâce à Chamble, animée par le père Jean-Luc Souveton avait pour thème : «Comment repérer les Passages d’une recherche spirituelle indifférenciée à une adhésion au Christ ? »

Le Père Jean Luc Souveton est délégué diocésain

au" Développement personnel et aux Spiritualités hors frontières ».

Il participe à plusieurs instances au plan national de dialogue entre l’Eglise et les grands courants spirituels qui traversent notre société.