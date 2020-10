La messe de la Toussaint présidée par Mgr Marceau à Saint-Martin-Vésubie

Le diocèse de Nice, uni avec les paroissiens et habitants de Saint-Martin-Vésubie. Dimanche, à l'occasion de la Toussaint, à Saint-Martin Vésubie, à 10h, la messe de la Toussaint sera présidée par Mgr André Marceau, évêque de Nice, et concélébrée par le père Frédéric Appiano, curé de la paroisse Saint-Bernard de Menthon (vallée de la Vésubie). Un hommage tout particulier sera rendu aux victimes et sinistrés de la tempête Alex.

Une journée en deux parties

Après la messe, Mgr Marceau présidera un temps de prière au cimetière emporté par les flots, qui sera accompagné d'une bénédiction et d'un dépôt de gerbe.