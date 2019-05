La mission de la mer : l'Église auprès des marins

Au mois de juin auront lieu à La Rochelle la Fête du port de pêche (22 juin), et la Journée port ouvert (12 juin). À cette occasion, découvrez la Mission de la mer, mouvement chrétien assurant la présence de l'Église auprès des marins de toute nationalité, et de leur famille. Michel Roux, correspondant local, témoigne. Présentation de cette association, sa mission et ses actions concrètes, avec un détour par les deux événements susnommés auxquels la mission de la mer prendra part.