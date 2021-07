La mobilité des prêtres : une grâce ?

Pour le dernier Magazine diocésain de la saison, la parole est donnée à 3 prêtres qui quittent leur paroisse à la rentrée. Le Père Xavier de Longcamp, le Père Gilles Rousselet et le Père Ignace Jalenques évoquent ensemble les richesses et les difficultés de la mobilité des prêtres. L'enjeu est-il le même pour les prêtres diocésains et pour les prêtres communautaires ? Quelle grâce en ressort ? Ils témoignent avant leur départ.