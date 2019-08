La musique à la croisée des spiritualités avec le poète Lucien Noullez

Le poète Lucien Noullez nous emmène à la croisée des spiritualités. Il considère en effet que la musique est à la fois espérance et pressentiment de ce qui vient. Elle est ce léger ailleurs qui nous aide à croire en la vie. Cet entretien est rythmé par quelques grands témoins de la musique : Beethoven, Debussy, Schumann, Linda Bouchard qui sera une découverte pour beaucoup et Guy Béart. Le choix est subjectif et volontairement éloigné des oeuvres explicitement "religieuses" (messe ou requiem).

Comme l'écriture, la musique peut agrandir notre coeur. C'est ce que Lucien Noullez nous dit passionément à travers ses commentaires et ses poèmes qui sont insérés comme des respirations à chaque épisode.