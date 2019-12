Franck Bethouart

Bénévole à RCF Nord de France depuis 2006, Franck présente l'émission spirituelle et historique Pélerins de Dieu, qui fait revivre les vies incroyables remplies de foi des grands saints de notre Eglise catholique. Diacre permanent, marié et père de famille, il est professeur d’histoire-géographie et originaire de Lille.