La notion de fraternité

Le jeudi à 19h30

Chaque mois, un thème fait l'objet d'un échange entre des représentants des communautés chrétiennes et musulmanes. Des questions aussi diverses que le divorce, le lien entre foi et raison, la transmission de la foi, les problèmes soulevés par la fin de vie, le lien entre violence et religion, sont abordés dans la confiance et le respect.