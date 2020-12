La Parabole des deux fils

L'évangile de Matthieu en relatant beaucoup de faits, gestes, et paroles de Jésus, fait vraiment honneur à ses qualités de pédagogue, à travers les paroboles, comme celle des deux fils, lue et expliqué aujourd'hui. Un pédagogue qui priviligié la réflexion, la pratique et n'impose rien.



Invitée de l'émission : Sylvia Ill, pasteure et chargée de l'aumônerie de l'Église protestant unie du plateau lorrain au CHU de Nancy/Brabois.