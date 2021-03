La parabole des ouvriers de la 11ème heure - Mt, 20, 1-17 (2)

Avec Malou, Marie-Pierre, Sylvie et Jean-Luc, nous reprenons l'analyse de la célèbre parabole des ouvriers de la onzième heure, dans l'Évangile selon saint Matthieu. Nous avions évoqué dans l'émission précédente la conduite curieuse du maître et la question de l'argent qui disparaît au fil des heures. Et aujourd'hui, nous en arrivons à la question de la remise du salaire.