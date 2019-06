Cette nouvelle émission se concentre sur l'histoire de la paroisse PROTESTANTE de Valentigney de 1540 à 1793. Il est sera question des différents pasteurs, la querelle avec les prêtres et les moines , des jours de détresse et enfin la vie paroissiale...

Une émission animée par Jean-Marie Bressot et Jean-Christophe Tamborini, directeur adjoint des archives départementales du territoire de Belfort.