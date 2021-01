La paroisse Saint Jean-Paul II à Angers lance un parcours Alpha en ligne

au sommaire:

- La aproisse Saint-Jean-Paul II à Angers se lance pour la première fois dans un parcours Alpha en visio.

- Avec plus de 50 000 euros collectés et plus de 800 spectateurs, la soirée Misons sur notre Eglise du 4 décembre est un succès selon ses organisateurs.

- Point d'étape du chantier de restauration du Sacré-Coeur de Cholet.