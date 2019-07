La passion de Perpétue et Félicité (1/4)

Perpétue et Félicité sont parmi les premières martyres chrétiennes d'Afrique romaine dont la mort soit documentée. Elles sont mortes à Carthage en 203.



Le P. Cothenet et le P. Houillon reviennent sur cette page d'histoire. D'autant plus que le culte de Ste Perpétue est très fort à Vierzon.