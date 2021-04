La passion selon Philippe

"Philippe ne comprend plus rien. L'an dernier, pour la fête juive de la Pâque il y avait bien 500 personnes qui acclamaient Jésus comme un roi. Un an plus tard, le voici seul, à se cacher. Jésus a été arrêté. Et Philippe a peur. Il se cache. Et il se souvient de l'an dernier. Et il comprend brusquement...

D’après l'évangile de Jean au chapitre 6"