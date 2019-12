Fabien Crégut de l'Enseignement Catholique nous présente La Pastorale des Santons de Provence réalisée par des élèves du Collège Champfleury et des jeunes diocésains sous la conduite d'Isabelle Guillaume, réalisatrice.



10 représentations à la Chapelle de l'Oratoire à Avignon les 21 et 22 Décembre 2019 à partir de 14 h et toutes les heures jusqu'à 18 h.