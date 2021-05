La peur (2-2)

Approfondissant les effets extérieurs et intérieurs de la peur, ce second volet va nous conduire au dépassement de la peur-réflexe en une crainte-constructive. Ce début de renversement est en fait l’amorce d’une expérience de vérité irremplaçable pour l’homme des écritures. Elle est celle de la découverte profonde et vécue d’une juste articulation entre la place de Dieu et celle de l’homme