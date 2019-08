La place du diable dans les saintes images et le rôle de Jérôme Bosch

Toute la saga des Saintes Images, animée par Robert De Backer, a été axée autour de la représentation du Christ et des symboles chrétiens, ainsi qu'autour de leur évolution. Pourtant, dans l'histoire des saintes images, il est un personnage beaucoup plus sombre qui a fait une entrée particulière. De qui s'agit-il alors ? Qui l'a représenté en premier ? Direction les Pays-Bas pour en savoir plus...