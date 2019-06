Tous les mardis à 11h40

Dans les peuples anciens, se nourrir est un acte sacré qui célèbre les dieux donateurs de vie et des aliments. Aujourd’hui, comme jadis, le symbolisme des aliments est très puissant : la datte symbolise la douceur ; l’huile la lumière, la pureté, la prospérité ; le pain et le vin symboles des symboles dans la religion chrétienne, sont le corps et le sang du Christ. La sacralité de la nourriture investit la cuisine, la table, les ustensiles de cuisine, c’est ce que nous découvrons chaque semaine dans la chroniqueDans les peuples anciens, se nourrir est un acte sacré qui célèbre les dieux donateurs de vie et des aliments. Aujourd’hui, comme jadis, le symbolisme des aliments est très puissant : la datte symbolise la douceur ; l’huile la lumière, la pureté, la prospérité ; le pain et le vin symboles des symboles dans la religion chrétienne, sont le corps et le sang du Christ. La sacralité de la nourriture investit la cuisine, la table, les ustensiles de cuisine, c’est ce que nous découvrons chaque semaine dans cette chronique.