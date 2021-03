La préparation au mariage vue par Pascaline et Florian d'Eyguières (1/2)

Rencontre avec Pascaline et Florian qui habitent avec leurs enfants au presbytère d’ Eyguières.

Ils témoignent au micro de Dialogue RCF, de leur rencontre, de leur mariage à l’Eglise et de leur vie de couple.

Des moments importants de leur vie où ils ont pu expérimenter la fraternité et l’accueil.

Cela leur a donné envie de redonner ce qu'on leur avait donné et ils préparent désormais des couples au mariage.

On fait plus ample connaissance avec eux dans ce podcast.