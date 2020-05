La prescription introduit la notion de temps et celle d'oubli



S'il n'y a jamais de prescription de la souffrance de la victime, la notion de prescription s'avère complexe. L'infraction juridique étant considérée par le Droit français comme dirigée d'abord vers la société, la prescription représente un droit à l'oubli et assume l'idée qu'au bout d'un certain temps les preuves sont difficiles à trouver... Pour autant la prescription n'est pas aussi "simple" en pratique...