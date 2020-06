La prévention est le fait de tous les acteurs qui s'occupent d'enfants, y compris les enfants eux-mêmes qu'il convient de sensibiliser



La formation psychosexuelle des différents acteurs qui s'occupent d'enfants, des éducateurs, des séminaristes... est un aspect essentiel. Mais il faut aussi sensibiliser les parents afin qu'ils repèrent des signes d'alerte et éduquent leurs enfants à refuser toute proposition "non adaptée" à leur âge ; de nombreux ouvrages et petits films sout aujourd'hui à leur disposition pour faciliter la parole. Mais cela implique aussi d'être à l'écoute des questions de l'enfant.