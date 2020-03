La prière eucharistique, quand on n’y comprend rien ! 29 mars 2020

Aux questions, si réelles que pose Philippe Brus, Jean-Marie Richard, cherche surtout à proposer des voies... La Prière eucharistique, c'est le joyau du rassemblement dominical. Si mal perçu ce joyau; peut-être aussi mal connu, mal proposé dans la célébration. Plus que des trucs, ce sont des grands accents: Voilà notre MERCI, avec ce qui a fait plaisir à Dieu en notre vie de la semaine...Plus que monologue du prêtre, ce sont des dialogues trop peu valorisés; plus que la grandeur de la consécration, l'accueil de la VIE DONNEE du Christ; plus que le rôle du pr^tre, l'action de l'Esprit-Saint, le paraclet... Plein d'éléments à découvrir et mettre en oeuvre!

Aux questionqsi reelles que pose Philippe Brus, Jean-Marie Drichardcherche surtout à proposer des voies, des chemins. La Prière Eucharistique, c'est le joyau du rassemblement dominical. Si mal perçu, ce joyau peut aussi êtremal connu, mal présenté au cours des liturgies. Plus que des trucs (même s'il en existe) ce sont plutôt les garnds accents: Place au MERCI, , avec ce qui fait plaisir à Dieu; l'offrande de Jésus, mais aussi en notre vie de la semaine... Plus que monologue du prêtre, ce sont des dialogues trop peu valorisés. Plus que la grandeur de la seule consécration, c'est l'accueil de toute la vie donnée du Christ. plis que l'action du prêtre, celle de l'Esprit-Saint, le paraclet. Plein d'éléments, à découvrir et mettre en oeuvre.