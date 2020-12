La psychiatrie aveugle sur les abus sexuels ?

La psychiatrie a mis beaucoup de temps à s’intéresser aux abus sexuels. Même durant la période libertaire des années 1960-70 (Matzneff, Duvert, Scherer…), pourquoi ?





Chaque époque confère une prééminence à certaines théories psychiatriques (cf. émission du 7.12.20) comme si l’histoire bégayait ! Durant le dernier siècle, les évolutions dans la connaissance des maladies ont été considérables, tout comme l’explosion technologique. En même, en psychiatrie, on ne peut réellement parler d’objectivité comme en sciences dures. Et la psychiatrie n’a pas non plus joué le rôle d’éveilleur des consciences comme on aurait pu s’y attendre puisqu’elle était sollicitée devant les troubles des victimes abusées… Elle n’a répondu qu’à partir du moment où la société lui a demandé de le faire !