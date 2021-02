A la rencontre de Paul Tillich (3)

Comment dire autrement les notions de Dieu, de Christ, de foi, pour qu'elles parlent à nouveau à notre monde sécularisé ? C'est une des questions qu'a portées le philosophe et théologien Paul Tillich, à qui nous consacrons une troisième et dernière émission.



On retrouve le Pasteur Eric de Bonnechose, suivi d'une discussion avec le Pasteur Samuel Duval, le Père orthodoxe Jean Claude Gurnade et le Père jésuite Claude Charvet.