La rencontre personnelle avec le Christ

Relire sa rencontre personnelle avec le Christ pour pouvoir ensuite en témoigner : c'est le sujet de la 2e journée Synode en Action du 30 janvier 2021 qui aura finalement lieu. On vous en dit plus avec le Père Messian Huret.



C'est aussi l'objectif de la formation Cléophas proposé dans le diocèse à la rentrée. Clémence Martin, responsable du Service diocésain de la formation permanente, nous en parle.



Aller plus loin : www.orleans.catholique.fr