La Rencontre sur le chemin d'Emmaüs (7-7)

Il s'agit donc de changer la conception de l'Alliance entre “Il est Là” et Israël.

l n'y a plus de contrat, plus de condition à remplir pour le pardon des péchés. “Il est Là” est un Dieu qui donne ! Et pas un Dieu qui compte ! Et c'est bien cela qui doit désormais – pour les auteurs du 3ème Évangile – sortir de Jérusalem !