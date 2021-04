La résurrection n’est pas un sujet facile et l'on risque parfois de l'éliminer d'un revers de main ou de s'en débarrasser en l’interprétant de manière purement symbolique. Il s'agit pourtant de l'espérance liée à l'article fondamental de la/notre foi chrétienne : le message pascal, la foi en la résurrection de Jésus. « Si le Christ n'est pas ressuscité, affirme saint Paul, notre annonce de l'Évangile est vide et votre foi est vaine ». Et il est ressuscité pour que nous le soyons aussi avec lui.

L'espérance de la résurrection ne fait pas que nous apporter un réconfort devant la mort, la nôtre et celle des autres, elle donne de la valeur à notre vie quotidienne où se tissent déjà les liens de la nouvelle création. Espérer la résurrection, c'est espérer la communion fraternelle pleinement réussie dans le Royaume de Dieu. Mais ce message est-il d’actualité aujourd’hui en 2021 ?

Pour compléter ses propos, le Père François Maupu nous conseille les lkectures suivantes chez Saint Paul :

- Lettre aux Romains chapitre 6

- 1ère lettre aux Corinthiens, chapitre 15

- Lettre aux Colossiens à l'articulation des chapitres 2 et 3