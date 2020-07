PAROLES DES HOMMES, PAROLES DE DIEU



Pourquoi dans chacune des religions monothéistes y a-t-il eu des révélations ? A quel moment et dans quel cadre ont-elles eu lieu ? Quel message voulaient-ils faire passer ? Et maintenant, comment la transmettre ?

Quelques questions pour un échange entre le Père Dominique Nicolas, le rabin Simon Sibony et Mostafa Kerkri représentant la religion musulmane autour de la révélation.