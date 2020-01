La révélation des abus

Dans quelle mesure le pédopsychiatre peut-il révéler des abus ? Quelles précautions faut-il prendre ?



La question du secret n'appelle pas une réponse en blanc ou noir. Le secret professionnel vise à protéger les victimes. Cependant en cas d'abus sexuel, en particulier sur des mineurs, on ne peut s'en contenter. Il faut autant que possible évoquer la question avec les victimes et, s'il s'agit d'un enfant, avec ses parents... Mais s'il y a suspicion d'inceste, le questionnement est redoublé.