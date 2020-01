La Sagrada Familia, un chantier digne d'une cathédrale!

Dominant la ville de Barcelone, les tours colorées de la Sagrada Familia pointent vers le ciel, attirant chaque année des milliers de visiteurs du monde entier. Ce chef d'œuvre architectural étonnant, déroutant, fut conçu par le célèbre architecte catalan, Antoni Gaudi (1852-1926), dont la vie fut intimement liée à ce temple expiatoire.



un chantier de plus de 130 ans

Tout a commencé le 31 décembre 1866, quand Josep Maria Bocabella, fondateur d'une communauté religieuse dédiée à saint Joseph, a collecté des fonds privés pour bâtir une église, ou plutôt, ainsi qu'on le disait à l'époque : un temple expiatoire. L'intention était donc de consacrer un monument à saint Joseph, mais aussi à sa famille : dès le début du projet, on a évoqué la Sainte Famille, en espagnol la Sagrada Familia.

Les travaux de construction ont commencé en 1882 avec pour architecte non pas Gaudi, mais Francisco del Villar y Lozano, qui a fini par abandonner le projet après une année. Quand Antoni Gaudi lui a succédé, il n'avait que 31 ans et n'avait dirigé que deux projets à Barcelone.



Quand sera-t-elle terminée ?

Certains disent 2040 mais on ne peut réellement avancer une date de fin des travaux. Et d'ailleurs "ce n'est pas le plus important" pour son architecte en chef : "le plus important c'est la continuation".

Reste que le projet n'est toujours pas terminé au XXIe siècle... C'est "normal" si l'on compare aux grands chantiers des cathédrales, répond Jordi Bonet i Armengol ! Quand on disait à Gaudi que jamais il ne verrait son projet terminé, lui levait les yeux au ciel et disait que son patron à lui n'est pas pressé !



Le grand œuvre de Gaudi

Antoni Gaudi a vu dans ce projet l'occasion d'explorer la totalité de son potentiel architectural. Il a décidé de construire un temple idéal dans lequel mysticisme et architecture se rencontrent et où chaque élément de cette église est un symbole de foi. "Il disait qu'il voulait faire la Bible en pierres."

Durant plus de 40 ans, jusqu'à sa mort en 1926, l'architecte a travaillé sur ce projet. "Il a dédié à la Sagrada Familia toute sa vie professionnelle, lorsqu'il travaillait pour d'autres projets en même temps il travaillait pour la Sagrada Familia." Depuis 2000, son procès en béatification est en cours.

Émission d'archives diffusée en 2009