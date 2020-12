La Sainte Famille

PREMIÈRE LECTURE

« Ton héritier sera quelqu’un de ton sang » (Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3)

Lecture du livre de la Genèse

En ces jours-là,

la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision :

« Ne crains pas, Abram !

Je suis un bouclier pour toi.

Ta récompense sera très grande. »

Abram répondit :

« Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ?

Je m’en vais sans enfant,

et l’héritier de ma maison, c’est Élièzer de Damas. »

Abram dit encore :

« Tu ne m’as pas donné de descendance,

et c’est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. »

Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abram :

« Ce n’est pas lui qui sera ton héritier,

mais quelqu’un de ton sang. »

…



PSAUME 104

R/ Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ;

il s’est toujours souvenu de son alliance.

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,

annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;

chantez et jouez pour lui,

redites sans fin ses merveilles.

…



DEUXIÈME LECTURE

La foi d’Abraham, de Sara et d’Isaac (He 11, 8.11-12.17-19)

Lecture de la lettre aux Hébreux

Frères,

grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu :

il partit vers un pays

qu’il devait recevoir en héritage,

et il partit sans savoir où il allait.

Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge,

fut rendue capable d’être à l’origine d’une descendance

parce qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses.

C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué par la mort,

a pu naître une descendance aussi nombreuse

que les étoiles du ciel

et que le sable au bord de la mer,

une multitude innombrable.

…



ÉVANGILE

« L’enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse » (Lc 2, 22-40)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse

pour la purification,

les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem

pour le présenter au Seigneur,

selon ce qui est écrit dans la Loi :

Tout premier-né de sexe masculin

sera consacré au Seigneur.

Ils venaient aussi offrir

le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur :

un couple de tourterelles

ou deux petites colombes.

Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon.

C’était un homme juste et religieux,

qui attendait la Consolation d’Israël,

et l’Esprit Saint était sur lui.

Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce

qu’il ne verrait pas la mort

avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur.

Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple.

…