Pour évoquer le 2 février, fête dite de la Sainte Rencontre dans l’église orthodoxe, le père Jean-Claude nous propose de suivre l’exégèse d’Origène au II/IIIème siècle. Au fil de la lecture de l’exégèse d’Origène du l’évangile de Luc relatant la Sainte Rencontre de Jésus avec Siméon et Anne au Temple, et du commentaire qu’en propose le père Jean-Claude, nous découvrons la fraîcheur, l’enracinement biblique d’Origène et la portée toujours actuelle de ses conseils spirituels. Une belle et originale manière de nous faire entrer dans cette fête importante de l’église orthodoxe qui rappelle la rencontre du Dieu incarné, Jésus avec son peuple représenté par le juste Siméon et la prophétesse Anne.

On retrouve le Père Jean-Claude suivi d'une discussion avec le maronite Charbel Matta, le Pasteur Eric de Bonnechose et le Père jésuite Claude Charvet.