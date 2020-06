La sainteté que Dieu veut pour moi, Marie Anne Boever

La sainteté au quotidien : ''être à chaque instant ce que le bon Dieu me veut, accomplissant sa volonté avec toute la perfection possible uniquement par amour par Jésus vivant, avec Lui et en Lui''. Voilà l'idéal de vie de Léontine de Rivet qu'explique Marie Anne de Boever, postulatrice de la cause de sa cause de béatification, dans une conférence donnée à Lisieux le 3 août 2019.