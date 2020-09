RCF donne toute l’année la parole à des experts des enjeux écologiques mais aussi à des témoins qui, d’une manière ou d’une autre, ont pris conscience de l’urgence écologique et ont été conduits à réorienter leur vie, de manière spectaculaire et radicale ou à petits pas.

Qu’est-ce que la « Saison de la Création » ?

Initialement appelé « Temps pour la création », la « Saison de la création » est un temps oecuménique, allant du 1er septembre au 4 octobre (la fête de saint François d’Assise).

En 2020, un thème ancré dans le contexte de la crise du Covid-19 : « Le jubilé pour la terre ». Durant le confinement, lié à la pandémie, on a pu observer un “soulagement” de la terre avec notamment le retour d’espèces sauvages (dauphins à Venise, biches en ville, renardeaux au père Lachaise…). C’est pourquoi une réflexion autour d’un temps de repos, sans être contraints par des catastrophes, est devenu nécessaire.

RCF donne ainsi dans ses programmes une large place à ces questions d’écologie et de « jubilé pour la terre » et ce dès le 1er septembre.

Découvrez la programmation complète autour du « jubilé pour la terre »

Le B.A.BA du christianisme

Emission animée Pauline de Torsiac le lundi à 13h30

--> Lundi 7 septembre : « Pourquoi trouve t'on deux récits de la Création dans la Bible ? » avec Philippe Abadie, prêtre du diocèse de Mende, professeur à la faculté de théologie de l'université catholique de Lyon et directeur des études. Elève titulaire de l'École Biblique et Archéologique française de Jérusalem, il est spécialiste de la littérature biblique tardive et de l'apocalyptique juive.

Commune planète

Emission diffusée tous les samedis à 10h (Version nationale le samedi à 22h45 et le dimanche à 20h45)

--> Samedi 5 septembre : “Agir pour la création, une nécessité dans la vie d’un chrétien”.

Zoom sur des initiatives locales (en lien notamment avec le label Eglise verte) à 10h et focus national avec Laura Morosini, chargée de mission Eglise verte au niveau national à 22h45 puis le dimanche 6 à 20h45.

--> Samedi 3 octobre : “Poursuivre l’engagement pour la création”.

A l’occasion de la clôture de la saison de la création le 4 octobre, jour de la fête de Saint François Xavier, Commune planète se demande comment faire de l’engagement pour la création un incontournable de la vie quotidienne.

Commune conversion

Emission animée par Anne Kerléo le mardi à 21h (une fois par mois)

--> Mardi 15 septembre : rencontre avec Blandine et Arthur qui témoignent de leur itinéraire amoureux de conversion écolo. Lui, l’ingénieur parisien de bonne famille et elle, la jeune cadre à la Défense sont aujourd’hui poètes-maraîchers et gardiens de la création. Ils ont raconté leur conversion écologique dans le livre “Et lentement, tout bascule”.

Commune conversion est une série de portraits de personnes qui ont vécu une prise de conscience de l’urgence écologique qui a réorienté leur vie.

Je pense donc j’agis

Emission animée par Melchior Gormand tous les jours de 9h à 11h

--> Vendredi 4 septembre : "La crise écologique vue à travers le texte de l’apocalypse” avec Fabien Revol, théologien, spécialiste de la théologie de la création. Co-animée avec Véronique Alzieu

--> Lundi 7 septembre : « Un jubilé pour la terre » (thème du mois de la création) avec Martin Kopp, théologien protestant de la décroissane. Co-animée avec Anne Kerléo

--> Lundi 14 septembre : « Où atterrir après la pandémie ?» A partir d’une grille de questions proposée par le philosophe Bruno Latour, Eglise verte invite chacun pendant la Saison de la création à faire un inventaire de sa vie pour discerner ce qui compte vraiment dans le monde d’après. Co-animée avec Anne Kerléo

--> Mercredi 16 septembre : « Quelle transition écologique pour le monde de la culture ? » Co-animée avec Stéphanie Gallet

--> Lundi 28 septembre : « Comprendre et vivre l’écologie à l’école de Laudato Si ? » avec Mahaut et Johannes Hermann à l’occasion de la sortie de leur livre “Comprendre et vivre l’écologie - 52 semaines avec Laudato Si” aux éditions de l’Emmanuel. Co-animée avec Anne Kerléo

Le Grand Invité de la Matinale

Emission animée par Antoine Bellier tous les jours de 8h10

--> Lundi 7 septembre : Maxime de Rostolan, à l'origine du mouvement La Bascule. Il fait également partie de la délégation sur l'écologie qui va rencontrer le pape.

Un prêtre vous répond

Emission animée par Bruno Fumat le mercredi à 21h

--> Mercredi 16 septembre : "La Création" avec le Père Pierre Brugidou du diocèse de Montpellier.

La Suite de l’histoire

Emission animée par Véronique Alzieu tous les jours à 13h15 et 22h45

--> Semaine du 23 septembre : série sur « l’Histoire de la décroissance » avec Timothée Duverger, maître de conférences associé à Sciences Po Bordeaux

Visages

Emission animée par Thierry Lyonnet le lundi à 21h, mercredi à 16h et dimanche à 19h

--> Lundi 21 septembre : « Henri de Pazzis, paysan poète » Henri de Pazzis est agriculteur, producteur de blé ancien et poète. Après avoir fondé et dirigé pendant plus de 25 ans Pronatura, le 1er réseau de maraîchers et d'agriculteurs biologiques, il s'est entièrement consacré au "Blé libre" comme il aime à dire.