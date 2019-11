La soirée des « 2 Philippe » et une table-ronde sur les enjeux des Municipales

Au sommaire cette semaine : « la soirée des 2 Philippe ». Une soirée organisée par l’amitié judéo-chrétienne d’Angers et le service diocésain des relations avec le judaïsme sur le thème de « Jésus et les pharisiens ».



A l’approche des élections municipales de mars 2020, le CCFD-Terre solidaire, le Secours Catholique et le CMR en Maine- et-Loire organisent une table-ronde « Quelle société construire dans nos communautés rurales ».



Nous continuons à découvrir les 9 projets soutenus par l'initiative diocésaine "Sarepta" et nous nous intéresserons cette semaine à l'église du Sacré-Cœur de Cholet. Le diocèse a pour projet de restaurer le vitrail du Père, un des trois grands vitraux de l'église.