La Syrienne

Voici une histoire rapportée par l’évangile de Marc. Elle est vraiment étonnante mais correspond bien à l’image que cet évangile nous donne de Jésus. Jésus n’est nullement cet homme d’égale humeur, vaillant et entreprenant. Il lui arrive d’être fatigué, découragé, incompris. Alors il se réfugie à l’étranger. Et c’est là qu’une étrangère, une Syrienne, le fait sortir de son découragement et l’émerveille.