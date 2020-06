La tendresse à l'école de Louis et Zélie 1/4

A le lecture des écrits de Ste Thérèse, on découvre que la tendresse eut une place fondamentale dans sa vie spirituelle. Une tendresse qu'elle hérite largement de ses parents Louis et Zélie Martin.



Alors que le déconfinement fut pour beaucoup l'occasion de vivre plus fort cette tendresse, de la redécouvrir ou a contrario de la mettre à rude épreuve, les saints parents de la "petite Thérèse" nous apprennent à ne pas rougir de ce sentiment. Le sanctuaire d'Alençon propose un parcours (osonslatendresse.fr) sur une semaine afin de découvrir les secrets de tendresse de Louis et Zélie.