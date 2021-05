La théologie de l'écologie. Entretien avec François Euvé de la revue Etudes

6 ans après Laudato si, François Euvé pose les fondements d'une théologie de l'écologie qui tient à la fois la tradition biblique, l'histoire et les courants de pensée contemporains… Il est l'invité du puits de la rencontre.



On retrouve le Père Claude Charvet suivi d'une discussion avec le Père Eric de Bonnechose, le Père orthodoxe Jean Claude Gurnade et le maronite Charbel Matta.